Calabria, il passo indietro di Ventura riporta il Pd in mezzo ai guai (Di sabato 3 luglio 2021) Aveva incontrato qualche giorno fa i maggiorenti della coalizione per impostare, (meglio tardi che mai) la campagna elettorale, già iniziata (per gli altri) da sei mesi. L'intervista a Repubblica di mercoledì scorso pareva la benedizione definitiva nel mondo del centrosinistra. Persino i primi manifesti, con lo slogan «Parliamoci chiaro», erano già sui tavoli. Anche il periodo difficile del suo grande sponsor, Giuseppe Conte, non sembrava averle nuociuto più di tanto. E invece in una calda sera di luglio il suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilriformista : Dietro il “passo di lato” di #Ventura in #Calabria ci sarebbero inchieste giudiziarie sulla sua azienda, tra cui un… - Asteria7878 : RT @CarlaKaky: L'imprenditrice Maria Ventura, candidata del centrosinistra alle Regionali in Calabria si ritira per le voci di un presunto… - Robertam_63 : RT @CarlaKaky: L'imprenditrice Maria Ventura, candidata del centrosinistra alle Regionali in Calabria si ritira per le voci di un presunto… - Mauro22868027 : RT @Agenzia_Ansa: Maria Antonietta Ventura non è più la candidata alla presidenza della Regione Calabria. Indicata da Letta, Conte e Speran… - SarraLuca73 : Che peccato, #Ventura se la sarebbe giocata alla pari col cdx. Sta mania di salvare la faccia proprio non la capisc… -