Cagliari | ufficiale Strootman | il divertente annuncio social VIDEO

(Di sabato 3 luglio 2021) Kevinè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’ex Roma e Genoa ha firmato un contratto con i sardi sino a giugno 2022 con un’opzione di rinnovo per la stagione successiva. “Esperienza, fisicità, tecnica, capacità di inserimento, tiro potente e preciso, voglia di vincere: c’è tutto questo nel repertorio di Kevin– si legge nella nota del club – Un centrocampista moderno, mancino naturale, capace di giostrare in tutte le zone della mediana, a seconda delle esigenze e dei momenti della gara. Tatticamente intelligente, detta i tempi di gioco ai compagni, cuore e cervello della squadra. Ora ...

Kevin Strootman è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari in prestito dall'Olympique Marsiglia sino al 30 giugno 2022. L'annuncio della società rossoblù per il nuovo centrocampista, ex Roma e Genoa. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall'Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022." Secondo Di Marzio «il giocatore era destinato al Genoa, ma alla fine entrambe le parti hanno deciso di non portare a termine la trattativa»