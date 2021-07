Burioni: "Virus più pericoloso, obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso" (Di sabato 3 luglio 2021) “Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il Virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso”. Così in un tweet Roberto Burioni virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) “Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’pero si. Ilnon è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più”. Così in un tweet Robertovirologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

