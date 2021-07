Brutale pestaggio a Mantova | due giovani in rianimazione L' ipotesi dell' agguato

Advertising

emiliomagrini : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta di @Nellotro sulle violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere era iniziata a settembre. Ecco cosa si sa… - AndreaBonturi : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta di @Nellotro sulle violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere era iniziata a settembre. Ecco cosa si sa… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta di @Nellotro sulle violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere era iniziata a settembre. Ecco cosa si sa… - madicltm : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta di @Nellotro sulle violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere era iniziata a settembre. Ecco cosa si sa… - DomaniGiornale : L'inchiesta di @Nellotro sulle violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere era iniziata a settembre. Ecco cosa s… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutale pestaggio

Il Giorno

Mantova - Sono in rianimazione al Carlo Poma di Mantova i due giovani, di 35 e 23 anni, vittime di unavvenuto nel piazzale di un centro commerciale nella notte tra giovedì e venerdì. Stando a quanto emerso nelle ultime ore i due, entrambi residenti nel Mantovano, sarebbero stati ...... che ha portato in carcere 10 persone, viene fuori una storia diviolenza. Un giovane fu bloccato per le strade del rione Cep, condotto in una casa, e picchiato a sangue. Ilviene ...Il più giovane, 23 anni, è in pericolo di vita. Gravissimo anche un 35enne. Sarebbero stati aggrediti da 4-5 persone a colpi di mazza da baseball nel piazzale di un centro commerciale ...Una brutale aggressione con mazze da baseball, frutto di regolamento di conti, fuori da un centro commerciale a Mantova si è consumata l'altra notte e due ...