Brescia, 300 sanitari tra medici e operatori ricorrono al Tar per non vaccinarsi contro il Covid: “La nostra è battaglia democratica” (Di sabato 3 luglio 2021) In Lombardia è guerra in tribunale sull’obbligo vaccinale dei sanitari. Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova, riferisce Il giornale di Brescia, hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l’annullamento dell’imposizione di legge. L’udienza è prevista il 14 luglio. “Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione“, ha commentato l’avvocato Daniele Granara che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) In Lombardia è guerra in tribunale sull’obbligo vaccinale dei. Trecentodi, Cremona, Bergamo e Mantova, riferisce Il giornale di, hanno presentato ricorso al Tar dichiedendo l’annullamento dell’imposizione di legge. L’udienza è prevista il 14 luglio. “Non è unano vax, ma una. Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione“, ha commentato l’avvocato Daniele Granara che ha ...

