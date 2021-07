Bologna, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Sydney van Hooijdonk (Di sabato 3 luglio 2021) Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Sydney van Hooijdonk dal NAC Breda. Il comunicato ufficiale Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Sydney van Hooijdonk: l’attaccante classe 2000 è stato acquistato a titolo definitivo dal NAC Breda. Il comunicato. «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Sydney van Hooijdonk». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Ilha ufficializzatodivandal NAC Breda. Il comunicatoIlha ufficializzatodivan: l’attaccante classe 2000 è stato acquistato a titolo definitivo dal NAC Breda. Il comunicato. «IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccantevan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

