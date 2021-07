Bollette, in arrivo la stangata dell’estate: prezzi alle stelle (Di sabato 3 luglio 2021) Bollette, per il trimestre che comincia oggi e si chiuderà il 30 settembre è stato calcolato un aumento in particolare per luce e gas Screen YouTubeCon la ripresa dei consumi energetici e i tagli negli investimenti nella produzione di energie fossili, i listini di carbone, petrolio e metano sono saliti alle stelle e questo determinerà una grande stangata sulle Bollette estive. Tra le cause dell’aumento dei prezzi c’è anche il fattore che la primavera è stata abbastanza fredda rispetto alle medie e l’estate si è presentata invece con alte temperature, facendo aumentare i ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021), per il trimestre che comincia oggi e si chiuderà il 30 settembre è stato calcolato un aumento in particolare per luce e gas Screen YouTubeCon la ripresa dei consumi energetici e i tagli negli investimenti nella produzione di energie fossili, i listini di carbone, petrolio e metano sono salitie questo determinerà una grandesulleestive. Tra le cause dell’aumento deic’è anche il fattore che la primavera è stata abbastanza fredda rispettomedie e l’estate si è presentata invece con alte temperature, facendo aumentare i ...

Advertising

giutris : @crisalidemalva No. Sono pieno di debiti, non arrivo a fine mese e in arretrato con le bollette delle utenze. - filipporapisar1 : @maccsmad @matteorenzi @ilgiornale Infatti quel 2% ci ha consegnato un MES-SIA ed un generale che non ha raggiunto… - filipporapisar1 : @matteorenzi Figliuolo target vaccinazioni promesso mai raggiunto. Gelmini e Carfagna più capaci degli altri spiega… - Possidonioo_ : RT @baffi_francesco: 'Aumentano i prezzi di luce e gas, stangata sulle bollette in arrivo', Italia Viva lo chiedeva da tempo. - giuseppeg1973 : RT @baffi_francesco: 'Aumentano i prezzi di luce e gas, stangata sulle bollette in arrivo', Italia Viva lo chiedeva da tempo. -