Bob Sinclar, Coez e Salmo al Water World Music Festival (Di sabato 3 luglio 2021) OLBIA – Annunciati i primi nomi della line-up ufficiale di MINI presents Water World Music Festival. Un evento unico nel suo genere, che per la prima volta vedrà esibirsi sullo stesso palco Salmo, ideatore e protagonista dell’evento, che ospiterà durante il suo set Coez. Il main set sarà preceduto dall’esibizione di Bob Sinclar, mentre l’apertura pomeridiana sarà invece affidata al dj set di Mamacita. Il Festival, organizzato da LBNSK360 e Vivo Concerti, in stretta collaborazione con il Title Partner MINI e Red Carpet, e di cui glo™ è Main Partner e Radio 105 Radio Partner ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) OLBIA – Annunciati i primi nomi della line-up ufficiale di MINI presents. Un evento unico nel suo genere, che per la prima volta vedrà esibirsi sullo stesso palco Salmo, ideatore e protagonista dell’evento, che ospiterà durante il suo set. Il main set sarà preceduto dall’esibizione di Bob, mentre l’apertura pomeridiana sarà invece affidata al dj set di Mamacita. Il, organizzato da LBNSK360 e Vivo Concerti, in stretta collaborazione con il Title Partner MINI e Red Carpet, e di cui glo™ è Main Partner e Radio 105 Radio Partner ...

