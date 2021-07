Black Widow: una featurette introduce Taskmaster, ecco il video del film Marvel (Di sabato 3 luglio 2021) Una nuova featurette di Black Widow introduce Taskmaster, ecco il video con cui il cast e la regista presentano il personaggio. Black Widow sta per arrivare nei cinema e su Disney+ e una nuova featurette è dedicata a Taskmaster, il temibile villain contro cui si scontrerà la protagonista interpretata da Scarlett Johansson. Nel video si vedono alcuni degli scontri con protagonista il nuovo personaggio tratto dai fumetti della Marvel e la regista Cate Shortland e le star del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021) Una nuovadiilcon cui il cast e la regista presentano il personaggio.sta per arrivare nei cinema e su Disney+ e una nuovaè dedicata a, il temibile villain contro cui si scontrerà la protagonista interpretata da Scarlett Johansson. Nelsi vedono alcuni degli scontri con protagonista il nuovo personaggio tratto dai fumetti dellae la regista Cate Shortland e le star del ...

Advertising

backstabbvr : questo fatto che vedrò sia loki sia black widow lo stesso giorno mi fa urlare - Daaadxoxo : RT @obrienromance: qualcuno abbi pietà per noi mcu fans, abbiamo scoperto che nel nuovo film di spider man ci sarà doctor strange, rdj ha c… - memoriouis : RT @valxgolden_: continuo a pensare che mercoledì prossimo vedrò sia l'episodio di loki che black widow, non so raga, come si sopravvive? - beatricestan_ : @luvbxrnes AH HO SCOPERTO ADESSO CHE C’È TONY IN BLACK WIDOW??????? - DHades88 : @hangexbrat Eh io volevo vedere Black Widow però -