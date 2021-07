Billie Eilish NDA: annuncia nuovo singolo (Di sabato 3 luglio 2021) Il suo titolo si riferisce all’accordo di riservatezza, e ben poco si sa del nuovo lavoro di Billie Eilish: ma NDA potrebbe essere per lei l’ennesimo grande successo Billie Eilish: a quando NDA? Si avvicina il ritorno di una delle più grandi star: il suo secondo album porterà il titolo Happier Than Ever, e dovrebbe vedere la luce proprio questo mese. Nel frattempo, il pubblico può rimanere in attesa per un nuovo singolo: annunciato proprio stamattina da Billie Eilish sui social network, il lavoro in arrivo porterà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Il suo titolo si riferisce all’accordo di riservatezza, e ben poco si sa dellavoro di: ma NDA potrebbe essere per lei l’ennesimo grande successo: a quando NDA? Si avvicina il ritorno di una delle più grandi star: il suo secondo album porterà il titolo Happier Than Ever, e dovrebbe vedere la luce proprio questo mese. Nel frattempo, il pubblico può rimanere in attesa per unto proprio stamattina dasui social network, il lavoro in arrivo porterà ...

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish I dischi da ascoltare a luglio Sarà il mese di 'Happier Than Ever' di Billie Eilish, ma pure dei Foo Fighters in versione Bee Gees, degli inediti di Prince, del ritorno del figlio di Dylan, del disco combat di Yola e (forse) di Lana Del Rey Lui è il leader dei Primal ...

105 Mi Casa speciale Billie Eilish: l'intervista esclusiva il 30 luglio Venerdì 30 luglio non perderti lo speciale appuntamento di 105 Mi Casa con Billie Eilish ! Un'intervista ESCLUSIVA insieme a Max Brigante , dopo l'esclusivo evento del 29 luglio con Mondadori, in cui Max Brigante si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l'artista ...

