Bill Cosby, dopo la scarcerazione il ritorno in scena? "La gente vuole vederlo in tour" (Di sabato 3 luglio 2021) Bill Cosby è stato scarcerato e i suoi rappresentanti hanno già parlato di un ritorno dell'attore agli spettacoli pubblici. In seguito alla scarcerazione di Bill Cosby, gli agenti dell'attore sarebbero pronti ad organizzare il suo ritorno sul palcoscenico. Secondo quanto riferito a Inside Edition da Andrew Wyatt, rappresentante dell'interprete comico: "Un numero notevole di promoter ha già telefonato per organizzare nuovi one-man-show. La gente desidera vederlo nuovamente in scena!". La notizia del potenziale ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021)è stato scarcerato e i suoi rappresentanti hanno già parlato di undell'attore agli spettacoli pubblici. In seguito alladi, gli agenti dell'attore sarebbero pronti ad organizzare il suosul palcoscenico. Secondo quanto riferito a Inside Edition da Andrew Wyatt, rappresentante dell'interprete comico: "Un numero notevole di promoter ha già telefonato per organizzare nuovi one-man-show. Ladesideranuovamente in!". La notizia del potenziale ...

