Biden nomina ambasciatrice a Berlino un'accademica: è la prima donna (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente americano Joe Biden ha nominato come ambasciatrice in Germania Amy Gutman, 71 anni, presidente dal 2004 della University of Pennsylvania, una università della Ivy League - la definizione ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente americano Joehato comein Germania Amy Gutman, 71 anni, presidente dal 2004 della University of Pennsylvania, una università della Ivy League - la definizione ...

Advertising

globalistIT : - voceditalia : Biden nomina un’inviata speciale per i diritti gay. Attivista Lgbtqi+ Jessica Stern lotterà contro discriminazioni.… - voceditalia : Biden nomina un’inviata speciale per i diritti gay - giornaleradiofm : Approfondimenti: Biden nomina Jessica Stern inviata speciale diritti Lgbtq: (ANSA) - NEW YORK, 25 GIU - Joe Biden n… - ElezioniUsa : Biden ha annunciato oggi la nomina di Jessica Stern, executive director di OutRight Action International, come Invi… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden nomina Biden nomina ambasciatrice a Berlino un'accademica: è la prima donna Il presidente americano Joe Biden ha nominato come ambasciatrice in Germania Amy Gutman, 71 anni, presidente dal 2004 della ... La sua nomina arriva in un momento cruciale di rilancio delle relazioni ...

Adesso Stati Uniti e Santa Sede remano nello stesso oceano Con l'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca, nel novembre dello scorso anno, e la nomina di Antony Blinken come segretario di Stato, il nodo sembra essersi fatto di congiunzione . Alcune vedute ...

Biden nomina Jessica Stern inviata speciale diritti Lgbtq ANSA Nuova Europa Biden nomina ambasciatrice a Berlino un'accademica: è la prima donna Amy Gutman, 71 anni, presidente dal 2004 della University of Pennsylvania, una università della Ivy League, ossia tra le più prestigiose ...

Biden e i guai a sinistra La pazienza della sinistra del Partito Democratico americano nei confronti di Joe Biden rischia di esaurirsi già dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato alla Casa Bianca. Le recenti complicazioni ...

Il presidente americano Joeha nominato come ambasciatrice in Germania Amy Gutman, 71 anni, presidente dal 2004 della ... La suaarriva in un momento cruciale di rilancio delle relazioni ...Con l'elezione di Joealla Casa Bianca, nel novembre dello scorso anno, e ladi Antony Blinken come segretario di Stato, il nodo sembra essersi fatto di congiunzione . Alcune vedute ...Amy Gutman, 71 anni, presidente dal 2004 della University of Pennsylvania, una università della Ivy League, ossia tra le più prestigiose ...La pazienza della sinistra del Partito Democratico americano nei confronti di Joe Biden rischia di esaurirsi già dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato alla Casa Bianca. Le recenti complicazioni ...