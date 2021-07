Berlusconi vuole diventare presidente della Repubblica: “Posso farcela” (Di sabato 3 luglio 2021) Il Colle non è più un miraggio. Silvio Berlusconi ora crede davvero di poter diventare il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Dell’ipotesi si parla ormai da tempo, ma nei mesi scorsi l’idea di un Berlusconi presidente della Repubblica sembrava poco più di una suggestione. Ora invece, come riporta Francesco Verderami in un retroscena sul Corriere della Sera, l’ex Cavaliere sembra pronto a mettere in campo un vero e proprio piano di azione per conquistare il Colle. Il suo ragionamento è semplice: per prima cosa, c’è da mettere fuori gioco Mario Draghi. Il premier ... Leggi su tpi (Di sabato 3 luglio 2021) Il Colle non è più un miraggio. Silvioora crede davvero di poteril successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Dell’ipotesi si parla ormai da tempo, ma nei mesi scorsi l’idea di unsembrava poco più di una suggestione. Ora invece, come riporta Francesco Verderami in un retroscena sul CorriereSera, l’ex Cavaliere sembra pronto a mettere in campo un vero e proprio piano di azione per conquistare il Colle. Il suo ragionamento è semplice: per prima cosa, c’è da mettere fuori gioco Mario Draghi. Il premier ...

