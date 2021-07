Berlusconi: 'Partito unico potrebbe chiamarsi Centrodestra unito o Centrodestra italiano' (Di sabato 3 luglio 2021) In vista del 2023, Silvio Berlusconi rilancia la proposta di Partito unico e ipotizza due possibili nomi: Centro destra unito o Centro destra italiano . Lo dichiara il leader di Forza Italia in un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) In vista del 2023, Silviorilancia la proposta die ipotizza due possibili nomi: Centro destrao Centro destra. Lo dichiara il leader di Forza Italia in un'...

NicolaPorro : ?? La #Nazionale piglia a pallonate Letta, continua la telenovela Conte-Grillo, #Berlusconi spiega il partito unico.… - berlusconi : Il partito unico non è una 'fusione fredda' imposta dall' alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, d… - berlusconi : Da un grande lavoro sulle idee, sui programmi e sulle regole, può nascere per gradi un’aggregazione nella quale le… - Biofafafa : RT @globalistIT: - croci24732983 : @matteorenzi Sapevamo che eri simpatizzante di berlusconi ma cambiare partito spesso non è serio -