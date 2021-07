Berlusconi: 'Il partito unico potrebbe chiamarsi centro - destra italiano' (Di sabato 3 luglio 2021) Silvio Berlusconi, in vista del 2023, ha rilanciato la proposta di partito unico ed ha ipotizzato due possibili nomi: "centro destra unito" o "centro destra italiano". Lo ha dichiarato il leader di ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Silvio, in vista del 2023, ha rilanciato la proposta died ha ipotizzato due possibili nomi: "unito" o "". Lo ha dichiarato il leader di ...

