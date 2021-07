Berlusconi e il sogno del Quirinale: può contare su 476 voti e tesse la tela con Matteo Renzi (Di sabato 3 luglio 2021) Silvio Berlusconi pensa sempre più seriamente al Quirinale e il suo sogno funziona per lui da “ricostituente”, come scrive il Corriere. La prossima settimana comincerà, dopo il ritorno a Roma, a lavorare per questo obiettivo. E sulle grandi manovre Berlusconi nonostante l’età è imbattibile. A lui non manca certo il “quid”. Quindi, oltre a farsi due conti, il Cavaliere intrattiene buoni rapporti con i leader che a suo giudizio potrebbero essere interessati a fargli tagliare quel traguardo. Berlusconi ha messo all’opera i suoi sherpa “Mi do il 10-15% di possibilità” dice il Cavaliere, che ha fatto i calcoli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Silviopensa sempre più seriamente ale il suofunziona per lui da “ricostituente”, come scrive il Corriere. La prossima settimana comincerà, dopo il ritorno a Roma, a lavorare per questo obiettivo. E sulle grandi manovrenonostante l’età è imbattibile. A lui non manca certo il “quid”. Quindi, oltre a farsi due conti, il Cavaliere intrattiene buoni rapporti con i leader che a suo giudizio potrebbero essere interessati a fargli tagliare quel traguardo.ha messo all’opera i suoi sherpa “Mi do il 10-15% di possibilità” dice il Cavaliere, che ha fatto i calcoli ...

