Berlusconi al Quirinale? Per me la possibilità c' è

Per alcuni è un sogno, per altri un incubo (ma assai meno di un tempo):fatto sta che della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale si parla. È bello pensarci, per tutti: per lui anzitutto, che pure si schermisce con sempre minor vigore; per noi che lo abbiamo scelto come leader, senza mai rinnegarlo, nemmeno quando i grilli parlanti suggerivano di prendere le distanze da lui. Alla fin fine pure a sinistra piace l'idea che si parli ancora di Silvio, se non altro perché una generazione di dirigenti della sinistra è invecchiata con lui, e si sente ancora viva parlando del Cavaliere. Fuor di sentimentalismi, la domanda d'obbligo è una: esiste questa ...

