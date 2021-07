Bergamo, sanitari non vaccinati: Ats attende oltre 2mila risposte, rischio sanzioni (Di sabato 3 luglio 2021) L’Ats di Bergamo ha chiesto conto della mancata iniezione del vaccino anti-Covid a 4.064 tra medici, infermieri, dentisti, operatori socio sanitari, psicologi, biologi e veterinari. In 1.621 hanno risposto alla richiesta di chiarimenti. Dalle analisi, emerge che un buon 43% ha dimostrato di essersi vaccinato, un altro 4,50% risulta invece esonerato per questioni di salute, un altro 13,70% essersi nel frattempo prenotato. Il 21,71% è stato differito, il 17,09% soggetto a un secondo invio per incompletezza della documentazione fornita. Alle 277 risposte considerate inadeguate, si aggiungono 2.163 soggetti che non hanno fornito alcun ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) L’Ats diha chiesto conto della mancata iniezione del vaccino anti-Covid a 4.064 tra medici, infermieri, dentisti, operatori socio, psicologi, biologi e veterinari. In 1.621 hanno risposto alla richiesta di chiarimenti. Dalle analisi, emerge che un buon 43% ha dimostrato di essersi vaccinato, un altro 4,50% risulta invece esonerato per questioni di salute, un altro 13,70% essersi nel frattempo prenotato. Il 21,71% è stato differito, il 17,09% soggetto a un secondo invio per incompletezza della documentazione fornita. Alle 277considerate inadeguate, si aggiungono 2.163 soggetti che non hanno fornito alcun ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Operatori sanitari non vaccinati, 2.500 devono ancora giustificarsi - Cronaca, B... - lisadagliocchib : RT @Maretta62868739: Coronavirus, in un video lo sfogo di un cittadino di Bergamo: tamponi ai politici, non ai sanitari - Elilynnlynn : + Si è attutito ma non ho dimenticato il senso di angoscia da sirene di ambulanze gli ospedali convertiti a rianima… - Elilynnlynn : Dal Comune di #Bergamo Attestato di pubblica benemerenza 2020 per lo straordinario impegno profuso a favore della C… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sanitari Perde il controllo dell'auto in manovra e investe una 57enne ...fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine per liberare la 57enne investita dalla macchina utilizzando i cuscini di sollevamento a aria per poi affidarla alle cure dei sanitari. ...

Obbligo vaccinale per il personale sanitario, a Bergamo 2.500 professionisti non vaccinati Sono trascorsi tre mesi da quando il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, ma a Bergamo sono circa 2.500 i professionisti che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Una cifra da cui sono esclusi coloro che, per ragioni di salute, sono esonerati, o chi si è ...

Operatori sanitari non vaccinati, 2.500 devono ancora giustificarsi L'Eco di Bergamo Vaccini, prime dosi in farmacia - La Voce di Rovigo Ogni farmacia aderente avrà a disposizione 30 dosi la settimana del siero Moderna, che potrà quindi essere somministrato agli utenti di qualsiasi fascia di età a partire dai 18 anni. “Per motivi organ ...

La battaglia di Bergamo: "Ora lo Stato paghi per i nostri morti" In duemila pagine l'atto di accusa dei familiari delle vittime nel processo civile al via giovedì. "Governo e Regione non erano all'altezza ...

...fuoco della centrale die del distaccamento di Dalmine per liberare la 57enne investita dalla macchina utilizzando i cuscini di sollevamento a aria per poi affidarla alle cure dei. ...Sono trascorsi tre mesi da quando il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli operatori, ma asono circa 2.500 i professionisti che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Una cifra da cui sono esclusi coloro che, per ragioni di salute, sono esonerati, o chi si è ...Ogni farmacia aderente avrà a disposizione 30 dosi la settimana del siero Moderna, che potrà quindi essere somministrato agli utenti di qualsiasi fascia di età a partire dai 18 anni. “Per motivi organ ...In duemila pagine l'atto di accusa dei familiari delle vittime nel processo civile al via giovedì. "Governo e Regione non erano all'altezza ...