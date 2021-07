Benevento, ammenda di 9 mila euro per club e presidente Vigorito (Di sabato 3 luglio 2021) Il Tribunale Federale-Sezione Disciplinare ha inflitto venti giorni di inibizione e un’ammenda di euro 9.000,00 al presidente del Benevento Oreste Vigorito. ammenda di euro 9.000,00 anche per il club. Il Procuratore federale aveva deferito il... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 luglio 2021) Il Tribunale Federale-Sezione Disciplinare ha inflitto venti giorni di inibizione e un’di9.000,00 aldelOrestedi9.000,00 anche per il. Il Procuratore federale aveva deferito il...

Advertising

zazoomblog : Benevento ammenda di 9 mila euro per club e presidente Vigorito - #Benevento #ammenda #presidente - NTR24 : Benevento-Cagliari, inibizione di 20 giorni e ammenda da 9mila euro per Vigorito - sportli26181512 : Insulti all'arbitro Mazzoleni: inibizione e ammenda per Vigorito, multato anche il Benevento: Il Tribunale Federale… - TUTTOB1 : FIGC: per il presidente del Benevento Vigorito 20 giorni di inibizione e ammenda, multato anche il club - TV7Benevento : Calcio: 20 giorni di inibizione e ammenda per il presidente del Benevento Vigorito... -