Belgio, Vertonghen: “Italia buona squadra, ma mi ha fatto arrabbiare” (Di sabato 3 luglio 2021) “Sul gol di Barella abbiamo sbagliato, non bisogna tenere palla negli ultimi sedici metri”. Il difensore del Belgio Jan Vertonghen ha commentato il match valido per i quarti di finale di Euro 2020 contro l’Italia. Il belga ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni sugli Azzurri, riportate da Sporza.“L’Italia ha una buona squadra, basta leggere le statistiche. Ma non voglio far loro troppi complimenti, mi hanno fatto troppo arrabbiare”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “Sul gol di Barella abbiamo sbagliato, non bisogna tenere palla negli ultimi sedici metri”. Il difensore delJanha commentato il match valido per i quarti di finale di Euro 2020 contro l’. Il belga ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni sugli Azzurri, riportate da Sporza.“L’ha una, basta leggere le statistiche. Ma non voglio far loro troppi complimenti, mi hannotroppo”. SportFace.

Advertising

GoalItalia : Belgio eliminato dall'Italia: Vertonghen non l'ha presa benissimo ?? - infoitsport : Belgio, Vertonghen furioso: 'Niente complimenti all'Italia, mi hanno fatto arrabbiare' - tuttosport : #Vertonghen, che attacco all'#Italia: 'Non mi complimento' - CorSport : Come rosica #Vertonghen: la frase al veleno sull'#Italia - sportface2016 : #EURO2020 #Belgio, #Vertonghen: '#Italia buona squadra, ma mi ha fatto arrabbiare' -