Belgio-Italia, strade di Roma invase dai tifosi dopo la vittoria della Nazionale. Caroselli in tutta la città

strade bloccate, clacson e trombe. La vittoria della Nazionale di calcio nel match degli Europei contro il Belgio ha spinto i tifosi che erano in piazza del Popolo a Roma a invadere le arterie principali del centro storico. A piazzale Flaminio in centinaia hanno bloccato la strada, accompagnando le auto che dovevano transitare con l'inno Nazionale e il tricolore al vento

