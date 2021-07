Belgio-Italia | De Bruyne | “Azzurri grande squadra | ho una lesione al legamento”

(Di sabato 3 luglio 2021) Perso contro una. Queste le parole di Kevin De, intervenuto in seguito al 1-2 contro l’che ha condannato il suoall’eliminazione ai quarti da Euro 2020. Una serata amara per la formazione...

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - Elena12256375 : RT @AtlantisProm: Italia Belgio 2-1 segnatevi questo tweet - CiroNoEuro : RT @mircoDmirco: Il Belgio si è inginocchiato davanti all’Italia. -

Festa grande in volo per gli azzurri dopo la vittoria contro ilnei quarti di Euro 2020. Sull'aereo che nella notte ha riportato la nazionale di calcio da Monaco di Baviera in, giocatori e staff hanno dato sfogo alla gioia per la semifinale ...Commenta per primo Tutto contro Immobile durante. Ma basta impallinare Immobile , basta prendersela con lui! Ma che avete, ma che vi prende? Chiarisco subito: contro ilsbaglia tantissimo, soffre la difesa molto rocciosa ed ...Azzurro eroici a Monaco di Baviera, a segno il cagliaritano Barella. L’Italia ce l’ha fatta! Mercoledì a Wembley sarà Italia-Spagna Una partita soffertissima, nonostante il doppio vantaggio firmato da ...Il Belgio sognava la semifinale di Euro 2020 in stile Giulio Cesare nella vittoria di Ponto, infuocando sui social una battaglia successivamente persa.