Belgio-Italia 1-2 | gli azzurri fanno fuori i diavoli rossi

(Di sabato 3 luglio 2021) Serata da incorniciare per l’del calcio quella di ieri, con i ragazzi di Mancini che hanno firmato un’impresa strapazzando ile qualificandosi alle semifinali di EURO2020. Una partita condotta fin dall’inizio, con qualche seppur lieve momento di sofferenza, ma soprattutto con tanta voglia di giocare e vincere.1-2, questo è stato il risultato della sfida, con gliche con questo successo continuano il loro super percorso che li ha portati tra le prime 4 squadre in Europa; ora sotto con la Spagna e poi chissà. COME E’ ANDATA LA PARTITA DI MONACO? Partita che vede fin ...

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - P3RF3CTN0W91 : RT @jadsray: tom e zendaya si sono SI SONO baciati e l’Italia ha vinto BACIATI contro il belgio e louis ABBIAMO s… - felicidadxpili : RT @viaggioneilibri: 2 Luglio 2021 L'Italia vince contro il Belgio. #BelgioItalia #BELITA -

Niente folla nell'area dedicata ai maxischermi dove si sono attardati a vedere la partita, per lo più italiani in attesa della sfida. "Nessuna paura, siamo tutti vaccinati" dice un ...Notte infinita, notte di emozioni quella di Belgio-Italia, con gli azzurri pronti a volare in semifinale. Dal gol di Barella, gioiello di tecnica e agilità, al famoso tiro a giro di ...Il "tiro a giro" più famoso d'Europa è tornato prepotentemente protagonista grazie alla rete di ieri sera in Italia-Belgio. Lorenzo Insigne lancia l'Italia di Mancini in semifinale agli Europei e si ...