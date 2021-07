Belen Rodriguez | per il parto manca poco | la gravidanza incuriosisce

Advertising

zazoomblog : Belen è in clinica per partorire? Lindizio di Cecilia Rodriguez che spiazza i fan: «Aspettando Luna...» - #Belen… - zazoomblog : Belen Rodriguez incinta: manca poco alla nascita di Luna Marie. Quando dovrebbe partorire - #Belen #Rodriguez… - zazoomblog : Belen Rodriguez la verità sul parto già avvenuto: cosa è successo - #Belen #Rodriguez #verità #parto… - zazoomblog : Belen Rodriguez la verità sul parto già avvenuto: cosa è successo - #Belen #Rodriguez #verità #parto - andreastoolbox : Belén Rodriguez non dovrebbe partorire prima della settimana prossima, gli indizi sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

... la Di Benedetto ha specificato: Negli ultimi giorni è impazza il gossip tra Paola e l'ex marito di, il ballerino e conduttore Stefano di Martino con il quale è stata paparazzata in ...Sembrava che fosse arrivato il momento di salutare Luna Marì , attesissima figlia die Antonino Spinalbese , ma l'allarme per ora è rientrato. Mancano ancora pochi giorni al parto della modella, che era scomparsa per 24 ore da Instagram , scatenando le voci che fosse ...Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta, la piccola Luna Marie è sempre più vicina a venire al mondo.Belen Rodriguez ha ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l' arrivo di Luna Marie. Per il parto è ormai questione di giorni e la showgirl argentina non vede l’ora. Nei commenti a un suo pos ...