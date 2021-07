Beckett | John David Washington in fuga nel trailer del film Netflix

Advertising

GionaNazzaro : RT @RBcasting: Il trailer ufficiale di #Beckett, il film di Ferdinando Cito Filomarino, prodotto da Luca Guadagnino, che aprirà il 4 agosto… - Screenweek : Foto e trailer italiano di #Beckett il film diretto da #FerdinandoCitoFilomarino interpretato da… - RBcasting : Il trailer ufficiale di #Beckett, il film di Ferdinando Cito Filomarino, prodotto da Luca Guadagnino, che aprirà il… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Beckett: Trailer del film con John David Washington, prodotto da Luca Guadagnino - glooit : Beckett: Trailer del film con John David Washington, prodotto da Luca Guadagnino leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Beckett John

... quest'ultimo è il caso del personaggio interpretato daDavid Washington nel thriller '' . Si tratta del film che il 4 agosto aprirà il Locarno Film Festival 2021 e che poi uscirà in ...FOTO Ecco la trama dell'action movie diretto da Ferdinando Cito Filomarino:David Washington), è un turista americano in vacanza in Grecia con la sua ragazza, Alicia. In seguito a un ...Institut Giacometti a Parigi presenta per la prima volta una mostra su Giacometti e Beckett. Hugo Daniel, curatore e responsabile de l’École des Modernités, che ha proprio il compito di mettere in rel ...John David Washington protagonista del thriller Beckett prodotto da Luca Guadagnino e in arrivo in streaming su Netflix il 13 agosto.