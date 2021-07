Battiti live | il finale si apre con Marco Mengoni Otranto | stasera ultima puntata

(Di sabato 3 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: “Sono davvero felice di poter annunciare una fantastica sorpresa per il granaprirà l’della diciannovesima edizione del Radio Norba Cornetto”.Montrone, presidente di Radio Norba, annuncia a sorpresa la partecipazione all’, in programma sabato 3 luglio, del recordman della nostra musica, un cantante da oltre 10 anni protagonista della scena musicale, con 56 dischi di platino e 650 milioni di ...

mengonimarco : Valigia. Sveglia presto. Volo. E si riparte, si torna a… a cantare, a fare che sennò?! ?? Domani sera, Battiti Live! - VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - thetrueshade : Il battiti live è un palco davvero importante, un sogno per molti artisti. E noi arriviamo con i capelli colorati,… - ValeBOSTON : RT @mengonimarco: Valigia. Sveglia presto. Volo. E si riparte, si torna a… a cantare, a fare che sennò?! ?? Domani sera, Battiti Live! https… - AndreaBettega1 : RT @mengonimarco: Valigia. Sveglia presto. Volo. E si riparte, si torna a… a cantare, a fare che sennò?! ?? Domani sera, Battiti Live! https… -

Ultime Notizie dalla rete : Battiti live

Elettra Lamborghini non si esibisce? Le sue condizioni di salute sono incerte: ecco cosa è successo alla regine del twerking. Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere ospite al programma iniziato lo scorso 25 giugno ma a quanto pare le cose sono andate diversamente. Anche la regina del twerking e del ballo ha i suoi momenti di debolezza. Alle prove la cantante ha avuto un ...Per prendere però parte ad una puntata di Battiti Live che in questi giorni si sta registrando in Puglia, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, Emma Marrone ha dovuto mettere da parte le ...Arriva su Italia 1 la nuova edizione di Battiti Live: lo show musicale debutterà martedì 13 luglio in prime time ...