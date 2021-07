Basket: Tommaso Laquintana torna a Brescia, colpo Cameron Reynolds per Trento (Di sabato 3 luglio 2021) Doppio colpo di mercato nel giro di poche ore per la Dolomiti Energia Trentino e per la Germani Brescia, entrambe impegnate nella prossima stagione del massimo campionato cestistico nazionale. I bianconeri hanno ingaggiato Cameron Reynolds, al debutto in Europa, mentre la società lombarda ha completato l’operazione per il ritorno di Tommaso Laquintana dopo un anno trascorso in quel di Trieste. “Posso finalmente dire che torno a casa! Ho girato tanto nel corso della mia carriera, ma considero Brescia come la mia seconda casa. Quando ho firmato il contratto, ero davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Doppiodi mercato nel giro di poche ore per la Dolomiti Energia Trentino e per la Germani, entrambe impegnate nella prossima stagione del massimo campionato cestistico nazionale. I bianconeri hanno ingaggiato, al debutto in Europa, mentre la società lombarda ha completato l’operazione per il ritorno didopo un anno trascorso in quel di Trieste. “Posso finalmente dire che torno a casa! Ho girato tanto nel corso della mia carriera, ma considerocome la mia seconda casa. Quando ho firmato il contratto, ero davvero ...

