Basket, Preolimpico 2021: l'Italia domina con la Repubblica Dominicana e conquista la finale (Di sabato 3 luglio 2021) l'Italia è ad una sola vittoria dall'Olimpiade di Tokyo. Tutto molto facile per la squadra di Meo Sacchetti, che conquista la finale del Preolimpico di Belgrado dopo aver superato nettamente la Repubblica Dominicana per 79-59. Partita quasi mai in discussione, con gli azzurri che hanno imposto la loro maggior forza e talento, allungando poi in maniera decisiva nel terzo quarto. Adesso non resta che attendere l'avversaria della finale, che uscirà dalla sfida tra Serbia e Porto Rico, con ovviamente i padroni di casa super favoriti. Ancora un'ottima prestazione di Simone ...

