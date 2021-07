Basket, Preolimpico 2021: la Serbia supera Porto Rico e raggiunge l’Italia in finale (Di sabato 3 luglio 2021) La finale del Preolimpico di Belgrado sarà tra Italia e Serbia. Pronostico rispettato anche nella seconda semifinale con Teodosic e compagni che si sono imposti su Porto Rico con il punteggio di 102-84 al termine di una partita che ha visto la Serbia quasi sempre in controllo, ma che ha trovato l’allungo decisivo solamente nell’ultimo quarto. Vasilije Micic è il migliore tra le fila serbe con 21 punti, ai quali aggiunge anche 8 assist. In doppia cifra chiudono altri quattro giocatori, tra questi Nemanja Bjelica (18) e Filip Petrusev (15). A Porto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Ladeldi Belgrado sarà tra Italia e. Pronostico rispettato anche nella seconda semicon Teodosic e compagni che si sono imposti sucon il punteggio di 102-84 al termine di una partita che ha visto laquasi sempre in controllo, ma che ha trovato l’allungo decisivo solamente nell’ultimo quarto. Vasilije Micic è il migliore tra le fila serbe con 21 punti, ai quali aggiunge anche 8 assist. In doppia cifra chiudono altri quattro giocatori, tra questi Nemanja Bjelica (18) e Filip Petrusev (15). A...

