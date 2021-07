Basket, Preolimpico 2021: la Serbia con il problema infortuni. Dubbi su Micic, Bjelica e Kalinic (Di sabato 3 luglio 2021) Il Preolimpico di Belgrado è arrivato al giorno delle semifinali. Se l’Italia affronterà la Repubblica Dominicana, i padroni di casa della Serbia se la vedranno con Porto Rico. Azzurri e serbi sono nettamente favoriti ed attendono di incrociarsi nella finale di domani sera che mette in palio il pass per le ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. La Serbia è la grande favorita per la vittoria finale ma la squadra di coach Kokoskov deve fare i conti con alcuni Dubbi di formazione. L’allenatore serbo si è comunque detto fiducioso sul pieno recupero di Vasilije Micic e Nemanja Bjelica, che ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Ildi Belgrado è arrivato al giorno delle semifinali. Se l’Italia affronterà la Repubblica Dominicana, i padroni di casa dellase la vedranno con Porto Rico. Azzurri e serbi sono nettamente favoriti ed attendono di incrociarsi nella finale di domani sera che mette in palio il pass per le ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. Laè la grande favorita per la vittoria finale ma la squadra di coach Kokoskov deve fare i conti con alcunidi formazione. L’allenatore serbo si è comunque detto fiducioso sul pieno recupero di Vasilijee Nemanja, che ...

