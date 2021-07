Basket Preolimpico 2021: la Serbia batte Porto Rico e affronterà l’Italia in finale (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà la Serbia ad affrontare l’Italia nella finale del Preolimpico di Belgrado 2021. Nessun problema per ragazzi di coach Kokoskov nella semifinale contro Porto Rico (102-84), dominata dal secondo quarto dopo un primo quarto di equilibrio. Pineiro miglior realizzatore con 23 punti, davanti al rivale Micic che ha chiuso con 21 punti. Domani (domenica 4 luglio), alle ore 20.30, si giocherà la grande finale tra Italia e Serbia. LA PARTITA – Gara molto equilibrata nel primo quarto, dove Porto ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà laad affrontarenelladeldi Belgrado. Nessun problema per ragazzi di coach Kokoskov nella semicontro(102-84), dominata dal secondo quarto dopo un primo quarto di equilibrio. Pineiro miglior realizzatore con 23 punti, davanti al rivale Micic che ha chiuso con 21 punti. Domani (domenica 4 luglio), alle ore 20.30, si giocherà la grandetra Italia e. LA PARTITA – Gara molto equilibrata nel primo quarto, dove...

