Basket | Australia | i convocati per le Olimpiadi di Tokyo Sette NBA nel roster aussie

(Di sabato 3 luglio 2021) Sono stati rilasciati i 12 nomi che comporranno la squadra olimpica dell’. Anon ci sarà Ben Simmons, che ha deciso di rinunciare per migliorare a livello cestistico (e, visti alcuni dati negli ultimi playoff, non solo), ma l’avrà in ogni casogiocatori NBA per difendere il quarto posto del 2016. Questi i nomi a disposizione di coach Brian Goorijan: Aron Baynes Matthew Dellavedova Dante Exum Chris Goulding Josh Green Joe Ingles Nick Kay Jock Landale Patty Mills Duop Reath Nathan Sobey Matisse Thybulle Oltre ai 7 NBA (Baynes, Dellavedova, Exum, Green, Ingles, Mills e Thybulle), c’è anche l’ex ...

Basket: Ben Simmons e Ryan Broekhoff niente Olimpiadi con l'Australia. Giannis Antetokounmpo sì se la Grecia passa…

L'Australia ha annunciato la rinuncia a Tokyo 2020 di Ryan Broekhoff, ex ala dei Dallas Mavericks, che ha dichiarato di aver rinunciato all'Olimpiade in Giappone per curare la sua salute mentale.