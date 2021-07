Baseball, Serie A 2021: Bologna e San Marino iniziano alla grande la poule Scudetto (Di sabato 3 luglio 2021) E’ iniziata nella tarda serata di ieri la poule Scudetto della Serie A di Baseball 2021, che ha visto sin da subito impegnate Bologna e San Marino, le due favorite per la conquista del Tricolore, le quali hanno ottenuto due successi preziosi rispettivamente contro Collecchio e Godo. La Unipolsai è passata in vantaggio nel corso del secondo inning, a seguito del doppio battuto da Ernesto Liberatore che ha portato Ericson Leonora a casa base, mentre nella sesta frazione è stato un lancio pazzo a regalare il 2-0, senza riuscire a sfruttare al meglio una situazione che vedeva ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) E’ iniziata nella tarda serata di ieri ladellaA di, che ha visto sin da subito impegnatee San, le due favorite per la conquista del Tricolore, le quali hanno ottenuto due successi preziosi rispettivamente contro Collecchio e Godo. La Unipolsai è passata in vantaggio nel corso del secondo inning, a seguito del doppio battuto da Ernesto Liberatore che ha portato Ericson Leonora a casa base, mentre nella sesta frazione è stato un lancio pazzo a regalare il 2-0, senza riuscire a sfruttare al meglio una situazione che vedeva ...

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Serie Scatta la seconda fase della Serie A ROVIGO - Scatta domenica la seconda fase del campionato di Serie A di baseball. L' Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo è reduce dal secondo posto nel Girone E, dietro la corazzata Macerata, unica promossa alla Poule scudetto. Un risultato incoraggiante ...

Rimini: inizia domenica a Parma il campionato per la salvezza di Erba Vita baseball Parte la seconda fase del campionato di serie A di baseball. Mentre le otto vincitrici dei gironi si contenderanno lo scudetto, Erba Vita New Rimini e altre 23 squadre suddivise in sei gironi si contenderanno la permanenza in serie A. ...

Baseball serie A, Erba Vita New Rimini cerca la salvezza nella sfida con Parma AltaRimini Baseball, Serie A 2021: Bologna e San Marino iniziano alla grande la poule Scudetto E' iniziata nella tarda serata di ieri la poule Scudetto della Serie A di baseball 2021, che ha visto sin da subito impegnate Bologna e San Marino, le due favorite per la conquista del Tricolore, le q ...

Baseball, il Cagliari sogna lo scudetto CAGLIARI. Comincia domani l’avventura del Cagliari nella poule promozione della serie A di baseball. Aggiudicandosi per 14-3 la seconda gara del doppio confronto con il Brescia, dopo aver perso la pri ...

