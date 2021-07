(Di sabato 3 luglio 2021) Il giornalista Paolo, attraverso il proprio sito, ha elogiato la prestazione di Lorenzocontro il Belgio e ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo la situazione rinnovo con il Napoli. "Con una grande prestazione ed un grandissimo gol Lorenzoè stato il migliore dell’Italia che ha buttato fuori il Belgio dagli. Un segnale forte in un momento delicato della carriera con un contratto in scadenza nel 2022 ed un clima di pesante freddezza tra il giocatore e De Laurentiis. Il Presidente tra le dichiarazioni rilasciate l’altro giorno, ha manifestato una certa freddezza sul rinnovo del ...

Advertising

Spazio_Napoli : Bargiggia: 'Europei vetrina importante che potrebbe rimettere Insigne al centro del mercato' - Fede71731531 : @Paolo_Bargiggia Hanno vinto 2 mondiali e 1 europei in 23 anni.. ma di cosa parli? Ma guarda che potresti dire sono… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Bargiggia: 'Inginocchiamento dei calciatori? La scelta dell’Italia di farlo perché lo fanno gli altri la trov… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Bargiggia: 'Inginocchiamento dei calciatori? La scelta dell’Italia di farlo perché lo fanno gli altri la trov… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Bargiggia: 'Inginocchiamento dei calciatori? La scelta dell’Italia di farlo perché lo fanno gli altri la trov… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia Europei

SpazioNapoli

Il giornalista Paolo, ha rilasciato una lunga intervista a MOW ( mowmag.com ), in cui non le manda certo a ... prima di ogni competizione, durante i Campionatidi Calcio . 'Io trovo ...Ha concluso'. CEDERE PETAGNA PER ARRIVARE A KAIO JORGE Anche il giornalista di Rai sport, ... Piace moltissimo al Napoli e ad altri clube in particolare il Milan . I rossoneri sono in ...Paolo Bargiggia si è soffermato sul futuro di Lorenzo Insigne, autore di grandi prestazioni con la maglia dell'Italia di Mancini all'Europeo.Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Fuori di Juve', è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia: "Cristiano Ronaldo? La verità sta nel mezzo. È ...