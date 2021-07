Barcellona, Dembele out per infortunio: il Manchester United si tira indietro (Di sabato 3 luglio 2021) L’infortunio patito a Euro 2020 da Ousmane Dembele ha interrotto la trattativa per il suo trasferimento dal Barcellona al Manchester United L’infortunio al ginocchio destro patito a Euro 2020 da Ousmane Dembele ha interrotto la trattativa per il suo trasferimento dal Barcellona al Manchester United. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’esterno offensivo francese dovrà restare ai box per almeno quattro mesi. Se ne riparlerà a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’patito a Euro 2020 da Ousmaneha interrotto la trattativa per il suo trasferimento dalalL’al ginocchio destro patito a Euro 2020 da Ousmaneha interrotto la trattativa per il suo trasferimento dalal. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’esterno offensivo francese dovrà restare ai box per almeno quattro mesi. Se ne riparlerà a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembele Barcellona, Dembele out per infortunio: il Manchester United si tira indietro L'infortunio patito a Euro 2020 da Ousmane Dembele ha interrotto la trattativa per il suo trasferimento dal Barcellona al Manchester United L'infortunio al ginocchio destro patito a Euro 2020 da Ousmane Dembele ha interrotto la trattativa per ...

Barcellona, l'infortunio blocca la cessione di Dembele Commenta per primo Come riportato da Sport , l'infortunio subito da Ousmane Dembele ha rovinato i piani del Barcellona . La dirigenza catalana infatti sperava in un buon europeo dal parte del francese per poterlo vendere prima della scadenza del contratto a giugno 2022. La ...

Barcellona, Dembele out per infortunio: il Manchester United si tira indietro Calcio News 24 Barcellona, vendere per tenere Messi: un big sarà sacrificato, ma chi? Il Barcellona si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione nell’estate incipiente, e bisognerà pensare alle cessioni.

Lo United molla Dembelè? Il Manchester United non è disposto a offrire 50 milioni di euro per Dembélé. Secondo quanto riportato dal canale spagnolo Esport3's Eleven, il Barcellona ...

