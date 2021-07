Balotelli: “Sto vedendo una grande Italia. BLM? Avrei fatto inginocchiare tutti” (Di sabato 3 luglio 2021) Mario Balotelli attraverso Instagram ha risposto alle domande dei suoi followers parlando di Nazionale agli Europei, ma anche di temi d’attualità come il razzismo. Alla domanda “Manchi tu all’Europeo”, Balotelli ha risposto: “No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me”. Domande anche sul BLM sul tema dell’inginocchiarsi o meno ad inizio partita. L’ex Monza ha così risposto: “E’ una cosa giusta. E Avrei fatto inginocchiare tutti i miei compagni anche”. Infine alla domanda “Pensi di poter tornare in Nazionale per il mondiale 2022” super Mario ha ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Marioattraverso Instagram ha risposto alle domande dei suoi followers parlando di Nazionale agli Europei, ma anche di temi d’attualità come il razzismo. Alla domanda “Manchi tu all’Europeo”,ha risposto: “No, l’sta facendo benissimo anche senza di me”. Domande anche sulsul tema dell’inginocchiarsi o meno ad inizio partita. L’ex Monza ha così risposto: “E’ una cosa giusta. Ei miei compagni anche”. Infine alla domanda “Pensi di poter tornare in Nazionale per il mondiale 2022” super Mario ha ...

Advertising

wearenick : Io sto tra Fabio Volo e Balotelli non benissimo ecco - carradori64 : @emrato Io tutto sto talento in Balotelli non l'ho mai visto Forse in Adriano ma insomma anche li Il vero talento… - Ginger_Eil : @Rebus1234562 @shinebrightdie Ma pure Balotelli è italianissimo ma a sto paese di stronzi che gli frega. - Smgii1908 : @StrowmanDr Chissà che cazzo ha fatto sto pazzo per non essere convocato da Mancini, uno che ha dato 20 possibilità persino a Balotelli - ForzaParma3 : @Sky_benzema @Kyle_J_Krause Balotelli??? Sto flop a che serve? -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli Sto Ciro dal Belgio al Belgio sempre con due ombre: falso nove e staffetta ... Mancini, fallito subito il tentativo di ripescare Balotelli, ha tenuto aperto fino all'Europeo la ... Ma rispetto al passato, che sto cercando di mettere alle spalle compreso quel Mondiale perso, sento ...

Conformismi fetidi La stessa domanda vale anche per gli attaccanti Balotelli e Kean, che in Nazionale ci sono già ... Non sto neanche a dire che hanno fatto bene, quei sei, perché ognuno s'inginocchia quando, per chi o ...

Balotelli: “Sto vedendo una grande Italia. BLM? Avrei fatto inginocchiare tutti” alfredopedulla.com Raffaella Fico, il selfie è bollente: l’ex di Balotelli fa impazzire il web Raffaella Fico, il selfie è bollente. La showgirl ha pubblicato un autoscatto con cui ha fatto impazzire il suo popolo sul web ...

Sapete che fine ha fatto Balotelli? Triste epilogo Mario Balotelli è uno degli sportivi più conosciuti del nostro paese. Ma per la sua carriera calcistica arriva un triste epilogo ...

... Mancini, fallito subito il tentativo di ripescare, ha tenuto aperto fino all'Europeo la ... Ma rispetto al passato, checercando di mettere alle spalle compreso quel Mondiale perso, sento ...La stessa domanda vale anche per gli attaccantie Kean, che in Nazionale ci sono già ... Nonneanche a dire che hanno fatto bene, quei sei, perché ognuno s'inginocchia quando, per chi o ...Raffaella Fico, il selfie è bollente. La showgirl ha pubblicato un autoscatto con cui ha fatto impazzire il suo popolo sul web ...Mario Balotelli è uno degli sportivi più conosciuti del nostro paese. Ma per la sua carriera calcistica arriva un triste epilogo ...