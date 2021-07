(Di sabato 3 luglio 2021)dalPo: ilripescata con lo strano particolare del. E' successo a Crespino , in provincia di Rovigo. Un caso su cui ora si indaga. Un'nel Po ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Rovigo: auto affiora dal fiume: il mistero dell'Audi col volante legato FOTO - leggoit : #Rovigo: auto affiora dal fiume: il mistero dell'Audi col volante legato FOTO - Gazzettino : Auto affiora dal Po: il mistero dell'Audi ripescata con il volante legato -

Ultime Notizie dalla rete : Auto affiora

leggo.it

dal fiume Po: il mistero dell'Audi ripescata con lo strano particolare del volante legato . E' successo a Crespino , in provincia di Rovigo. Un caso su cui ora si indaga. Un'nel Po ...Nella tarda serata di giovedì, infatti, grazie alla magra di questi giorni siccitosi, è stata scorta nel letto del Po, nel tratto crespinese, vicino all'approdo Fetonte , la sagoma di un'. Una ...Auto affiora dal fiume Po: il mistero dell'Audi ripescata con lo strano particolare del volante legato . E' successo a Crespino, in provincia di Rovigo. Un caso su cui ora ...CRESPINO (ROVIGO) - Un'auto nel Po ed un piccolo giallo che potrebbe rimanere insoluto, come tanti dei misteri custoditi dalle acque del grande fiume. Nella tarda serata di ...