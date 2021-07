Attività estive alla “Pirandello”, la visita del sindaco Melucci (Di sabato 3 luglio 2021) La firma del sindaco Rinaldo Melucci ha completato l’ottimo lavoro svolto dagli alunni dell’istituto comprensivo “Luigi Pirandello”, uno splendido murales realizzato in questi giorni nell’ambito delle Attività previste dal “Piano Scuola Estate” voluto dal Ministero dell’Istruzione. Il primo cittadino ha visitato il plesso di via Pastore, nel cuore del quartiere Paolo VI, accolto dalla dirigente scolastica Antonia Caforio e da tanti alunni e docenti che si stanno impegnando nel progetto “E… state con noi”, declinazione del “Piano Scuola Estate” che ha consentito l’avvio di varie ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 3 luglio 2021) La firma delRinaldoha completato l’ottimo lavoro svolto dagli alunni dell’istituto comprensivo “Luigi”, uno splendido murales realizzato in questi giorni nell’ambito dellepreviste dal “Piano Scuola Estate” voluto dal Ministero dell’Istruzione. Il primo cittadino hato il plesso di via Pastore, nel cuore del quartiere Paolo VI, accolto ddirigente scolastica Antonia Caforio e da tanti alunni e docenti che si stanno impegnando nel progetto “E… state con noi”, declinazione del “Piano Scuola Estate” che ha consentito l’avvio di varie ...

Advertising

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco Cari ragazzi, che in questi giorni avete iniziato le vacanze estive, vi invito, attraverso le attivi… - zazoomblog : Attività estive alla “Pirandello” la visita del sindaco Melucci - #Attività #estive #“Pirandello” - elenaricci1491 : Il sindaco Melucci ha ricevuto in dono una bella rappresentazione di Palazzo di Città, realizzata da un alunno dell… - TarantiniTime : Il sindaco Melucci ha ricevuto in dono una bella rappresentazione di Palazzo di Città, realizzata da un alunno dell… - ComuneCapannori : Le attività estive per le quali le famiglie possono chiedere l'abbattimento dei costi a loro carico grazie a risors… -

Ultime Notizie dalla rete : Attività estive Vacanze estive in camper? Perché no! Video guida per neofiti Fondamentale, infine, che la capacità di carico sia commisurata ai bagagli e all'attrezzatura da trasportare, specie in caso di attività sportive che implicano l'utilizzo di abbigliamento e accessori ...

Al via da oggi i Saldi Estivi: il commercio spera nella ripresa dei consumi ... a causa della chiusura forzata per decreto, tra le pochissime attività commerciali, dei negozi di ...del clima di fiducia e della presenza degli italiani nel nostro Paese durante le vacanze estive; ...

"Summer Time": le attività estive dei Centri Giovani dell'Unione Pedemontana - ParmaDaily.it Fondamentale, infine, che la capacità di carico sia commisurata ai bagagli e all'attrezzatura da trasportare, specie in caso disportive che implicano l'utilizzo di abbigliamento e accessori ...... a causa della chiusura forzata per decreto, tra le pochissimecommerciali, dei negozi di ...del clima di fiducia e della presenza degli italiani nel nostro Paese durante le vacanze; ...