Ascolti TV | Venerdì 2 luglio 2021. La Nazionale fa sognare 15,5 milioni su Rai1 (65.2%). Alle 18 Svizzera-Spagna 34.7% (solo i rigori 51.6%)

Belgio-Italia Nella serata di ieri, Venerdì 2 luglio 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Belgio-Italia ha conquistato 15.483.000 spettatori pari al 65.2% di share (primo tempo a 15.024.000 e il 64%, secondo tempo a 15.901.000 e il 66.3%), mentre pre e post partita interessano 11.518.000 spettatori (54.2%). Su Canale5 Adaline – L'eterna giovinezza ha incollato davanti al video 769.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Rai2 Fascino e morte a Hollywood ha interessato 369.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno ha raccolto 514.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai3 Beata ignoranza è seguito da ...

