Ascolti Tv 2 luglio 2021, in 15 milioni e mezzo per gli azzurri (Di sabato 3 luglio 2021) Su Nove Deal With It 107.000 (0,5%). Bene in seconda serata Belve con 488.000 e 3,2%, nonostante la concorrenza dei commenti del calcio. Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Su Nove Deal With It 107.000 (0,5%). Bene in seconda serata Belve con 488.000 e 3,2%, nonostante la concorrenza dei commenti del calcio.

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV 2 luglio cala Il pranzo è servito non pesa lassenza di Reazione a catena - #Ascolti #luglio #pranzo… - emabrue : Ascolti Tv 2 luglio: Tutti Azzurri (17,5 mln, 65,2% su Rai1 e 8,2% su Sky) per la vittoria col Belgio. Nuzzi batte… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 2 luglio: Tutti Azzurri (17,5 mln, 65,2% su Rai1 e 8,2% su Sky) per la vittoria col Belgio. Nuzzi batte… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 2 luglio: Tutti Azzurri (17,5 mln, 65,2% su Rai1 e 8,2% su Sky) per la vittoria col Belgio. Nuzzi batte… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di venerdì #2luglio ?? -