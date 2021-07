Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Leonardo e Barashchuk vincono nello speed a Villars (Di sabato 3 luglio 2021) A Villars (Svizzera) si è conclusa la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021 di Arrampicata sportiva. Spazio alle gare di speed in uno degli ultimi eventi prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo storico debutto a cinque cerchi. L’indonesiano Veddriq Leonardo ha stupito tutti ed è riuscito a trionfare col tempo di 5.32, battendo il russo Dmitrii Timofeev (7.35). Indonesia-Russia anche nella finalina per il terzo posto, ha la meglio Kiromal Katibin su Vladislav Deulin per appena otto centesimi (5.30 a 5.38). Gianluca Zodda era l’unico italiano in ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) A(Svizzera) si è conclusa la quinta tappa delladel2021 di. Spazio alle gare diin uno degli ultimi eventi prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo storico debutto a cinque cerchi. L’indonesiano Veddriqha stupito tutti ed è riuscito a trionfare col tempo di 5.32, battendo il russo Dmitrii Timofeev (7.35). Indonesia-Russia anche nella finalina per il terzo posto, ha la meglio Kiromal Katibin su Vladislav Deulin per appena otto centesimi (5.30 a 5.38). Gianluca Zodda era l’unico italiano in ...

