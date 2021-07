Argentina-Ecuador oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Copa America 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) L’Ecuador cerca l’impresa contro l’Argentina nell’ultimo quarto di finale di Copa America 2021. Dopo aver passato la fase a gironi con tre pareggi, la nazionale di Gustavo Alfaro sfida Messi e compagni all’Estadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiania. Opposto il cammino dell’Albiceleste, ovvia favorita e reduce da 10 punti nel gruppo A chiuso in testa. Appuntamento con il calcio d’inizio alle 3.00 della notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Serie A ed Eleven Sports, oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) L’cerca l’impresa contro l’nell’ultimo quarto didi. Dopo aver passato la fase a gironi con tre pareggi, la nazionale di Gustavo Alfaro sfida Messi e compagni all’Estadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiania. Opposto il cammino dell’Albiceleste, ovvia favorita e reduce da 10 punti nel gruppo A chiuso in testa. Appuntamento con il calcio d’inizio alle 3.00 della notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Serie A ed Eleven Sports, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. ...

