Archeologia | dai sarcofagi di Saqqara al carro cerimoniale di Pompei le scoperte finaliste della Bmta

Lo spettacolare ritrovamento di sarcofagi a Saqqara, in Egitto, ma anche le tante nuove scoperte di Pompei dal Thermopolium al carro cerimoniale, fino agli studi sulle origini etrusche della città. E poi la verità sul Disco di Nebra, il reperto più analizzato della storia archeologica tedesca; le tre stanze di duemila anni fa nascoste sotto il Muro del Pianto, a Gerusalemme; le pitture rupestri più antiche del mondo ritrovate in Indonesia, nell'isola di Suwalesi con un cinghiale in ocra rossa che risale addirittura a 45.500 anni fa. Sono queste le 5 ...

