Archeologia | a Pompei apre il cantiere di Villa Diomede

(Di sabato 3 luglio 2021) Un centinaio di visitatori sono stati i protagonisti della apertura straordinaria al pubblico dei lavori di restauro delladi, uno dei primi edifici ad essere scavati a, tra il 1771 e il 1775, meta fondamentale per tutti i viaggiatori ottocenteschi del Grand Tour. I 100 privilegiati turisti sono stati guidati da tecnici e restauratori del Parco Archeologico di(Napoli), dalle ore 10,30 alle ore 15,30 partecipando all’evento dal titolo “Su il sipario!in scena”. I lavori e i restauri in corso – che termineranno a settembre – rientrano nell’Intervento Grande Progetto ...

Un centinaio di visitatori sono stati i protagonisti della apertura straordinaria al pubblico dei lavori di restauro della Villa di Diomede, uno dei primi edifici ad essere scavati a Pompei, tra il 17 ...