(Di sabato 3 luglio 2021) Gianluca, ex arbitro internazionale, è ildella Can (Commissionenazionale). L'annuncio è stato dal presidente dell'Associazione italiana, Alfredo Trentalange: «Pensiamo chesia il, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Arbitri: il fiorentino Rocchi nuovo designatore di serie A. Presto nuova sala Var - qn_lanazione : Ufficiale, il fiorentino Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B - sportli26181512 : Arbitri: Calvarese resta. Rocchi designatore, ci siamo: L'innalzamento a 46 anni dei limiti di età per gli arbitri… - infoitsport : Arbitri, finisce l’era Rizzoli: il fiorentino Rocchi sarà il nuovo designatore -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri fiorentino

LA NAZIONE

Ora è ufficiale: l'ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi, 47 anni,, è il nuovo designatore della Can che raccoglie glidi Serie A e B. Ad annunciarlo, in conferenza stampa nella sede della Figc, il presidente dall'Associazione Italiana, ...Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italianaAlfredo Trentalange : "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire ...Firenze, 3 luglio 2021 - Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dob ...Gianluca Rocchi, fiorentino, ex arbitro internazionale, è il nuovo designatore della Can (Commissione arbitri nazionale). L'annuncio è stato dal presidente dell'Associazione italiana arbitri, Alfredo ...