'Andrea Diprè è stato arrestato in Germania' (Di sabato 3 luglio 2021) L'ex avvocato, critico d'arte, personaggio tv, sarebbe finito in manette dopo essere arrivato in Germania. Su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti ... Leggi su today (Di sabato 3 luglio 2021) L'ex avvocato, critico d'arte, personaggio tv, sarebbe finito in manette dopo essere arrivato in. Su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti ...

Advertising

Giornaleditalia : Andrea Diprè arrestato in Germania: ecco il perché della sua assenza dai social - PalermoToday : 'Andrea Diprè è stato arrestato in Germania' - Today_it : 'Andrea Diprè è stato arrestato in Germania' - ultimenotizie : Andrea Diprè, ex avvocato e giornalista è stato arrestato in #Germania a causa di alcune pendenze penali. Al moment… - AIexDeI : Andrea Dipre in carcere la mia quarta, STIAMO GODENDO -