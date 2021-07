(Di sabato 3 luglio 2021)milanese, si trova in carcere ad Abu Dhabisapere il motivo. La moglie preoccupata lancia un appello al governo italiano. Ma dov’è la Farnesina?non è riuscita ancora ad avere informazioni su? Se Di Maio non è in grado, che intervenga il premier Draghi o il presidente Mattarella.

Advertising

Corriere : Andrea Costantino, 105 giorni in cella ad Abu Dhabi senza sapere perché: «Ha perso 18 chili» - Billa42_ : Andrea Costantino: imprenditore arrestato a Dubai senza un perché - mariana80024548 : RT @Storace: Imprenditore italiano #prigioniero da tre mesi - senza sapere perché - ad #AbuDhabi. Gli #Emiratiarabi sbeffeggiano la #Farnes… - Mariang47614228 : RT @Storace: Imprenditore italiano #prigioniero da tre mesi - senza sapere perché - ad #AbuDhabi. Gli #Emiratiarabi sbeffeggiano la #Farnes… - mummy53690440 : Italiano arrestato a Dubai senza un perché: l'imprenditore Andrea Costantino in carcere da marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Costantino

MILANO.Giuseppe, 49 anni, trader milanese nel petrolio ed ex vicesindaco di Arese, da tre mesi e mezzo è in prigione ad Abu Dhabi. I suoi legali e la famiglia denunciano che al momento dell'...Giuseppe, 49 anni, trader milanese nel campo del petrolio, da tre mesi e mezzo è in prigione ad Abu Dhabi . La sua storia, la storia del trader, è stata raccontata dal Corriere ...Andrea Giuseppe Costantino, il trader milanese arrestato ad Abu Dhabi. Nessun interrogatorio e nessun documento giudiziario. L’uomo, secondo quanto riferito, non sarebbe stato s ...L'incubo di Andrea Costantino, detenuto da ormai quattro mesi in un carcere di Abu Dhabi senza sapere perchè. Lo racconta primamilanoovest.it. Un incubo che dura ormai da quattro mesi: il milanese And ...