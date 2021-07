André Silva: “Ecco perché ho scelto il Lipsia. Qui voglio fare tanti gol” (Di sabato 3 luglio 2021) André Silva, secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato tedesco con 28 gol con l’Eintracht Francoforte, da ieri è un nuovo giocatore del Rb Lipsia. L’attaccante portoghese ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Non vedo l’ora che inizi la nuova sfida all’RB Lipsia. Il club ha grandi ambizioni e obiettivi e voglio aiutare a raggiungerli, soprattutto con il maggior numero possibile di gol. voglio davvero giocare ai massimi livelli e questo significa Champions League. Qui al Lipsia ho la possibilità di farlo e di essere stabilmente nella ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021), secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato tedesco con 28 gol con l’Eintracht Francoforte, da ieri è un nuovo giocatore del Rb. L’attaccante portoghese ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Non vedo l’ora che inizi la nuova sfida all’RB. Il club ha grandi ambizioni e obiettivi eaiutare a raggiungerli, soprattutto con il maggior numero possibile di gol.davvero giocare ai massimi livelli e questo significa Champions League. Qui alho la possibilità di farlo e di essere stabilmente nella ...

