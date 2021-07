Anche l’Italia del basket sogna: battuta la Repubblica Dominicana, è in finale al torneo Preolimpico (Di sabato 3 luglio 2021) l’Italia di basket è a un solo ostacolo dalla partecipazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La Nazionale ha battuto nettamente la Repubblica Dominicana nella seconda sfida del torneo Preolimpico, dopo aver vinto contro Portorico. Quest’ultimo sfiderà la Serbia padrona di casa (il torneo si svolge a Belgrado) e la vincente affronterà gli Azzurri nella gara decisiva domenica 4 luglio alle 20:30 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021)diè a un solo ostacolo dalla partecipazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La Nazionale ha battuto nettamente lanella seconda sfida del, dopo aver vinto contro Portorico. Quest’ultimo sfiderà la Serbia padrona di casa (ilsi svolge a Belgrado) e la vincente affronterà gli Azzurri nella gara decisiva domenica 4 luglio alle 20:30 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). L'articolo ilNapolista.

