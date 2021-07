Amici, Deddy smette di seguire Rosa: lo sfogo (Di sabato 3 luglio 2021) Deddy e Rosa di Grazia si sono lasciati appena usciti dalla scuola di Amici: il loro amore non è mai decollato nella vita reale e, nelle scorse ore, il cantante ha preso la drastica decisione di togliere il follow su Instagram alla sua ex fidanzata, affidando il suo sfogo ai social. Cosa sarà successo? Si apre un nuovo capitolo nella tormentata storia d’amore tra Deddy e Rosa di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 luglio 2021)di Grazia si sono lasciati appena usciti dalla scuola di: il loro amore non è mai decollato nella vita reale e, nelle scorse ore, il cantante ha preso la drastica decisione di togliere il follow su Instagram alla sua ex fidanzata, affidando il suoai social. Cosa sarà successo? Si apre un nuovo capitolo nella tormentata storia d’amore tradi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RominaGagliard7 : @rdey1_ @CornaraDaniela @AtyimoL @sonodeddy Gli altri compagni,usciti da Amici, hanno dichiarato sulle domande che… - sabry67494248 : RT @giuristapazza: Deddy è cresciuto tantissimo, è arrivato ad amici senza aver mai preso una lezione, era etichettato come la brutta copia… - ificouldvfly : RT @marperlo1: In relazione alla situazione di Deddy, a me dispiace enormemente ma purtroppo non mi meraviglia perché Amici ha quell'aspett… - Leti_RD22 : È che per me conta la loro felicità, la loro carriera perché sono andati ad amici per questo. Ripeto io seguo deddy… - Novella_2000 : Deddy a cena con un’ex allieva di Amici: spunta un cuore e si scatena il gossip -